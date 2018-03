Buche a Roma: strade a 30 km/h e bus deviati, la Procura apre un'inchiesta

Strade chiuse, limiti a 30 km/h e autobus deviati. L'emergenza buche a Roma continua. L'assessora capitolina ai Lavori pubblici Margherita Gatta incontrerà oggi i Municipi cui sono già state inoltrate richieste di approfondimento per attivare a un quadro complessivo delle esigenze della rete viaria in tutta Roma. La sindaca di Roma Virginia Raggi, infatti, ha scritto ai minisindaci di mappare le criticità per arrivare a una quantificazione dei fondi necessari e a un nuovo stanziamento.

Strade a 30 chilometri all'ora

All'Eur, dove l'appalto non c'è (qui la notizia), la Polizia Locale, vista l'impossibilità di vigilare su tutte le buche, ha deciso di affiggere la segnaletica di "pericolo" integrata dal pannello aggiuntivo "buche su carreggiata" con la riduzione a 30 chilometri all'ora per 23 strade (qui l'elenco completo delle arterie in tilt).

Problemi che si sommano con il II Gruppo Parioli che ha disposto l'istituzione di limite di velocità di 30 km/h sulla Circorvallazione Salaria, su entrambi i sensi di marcia comprese le rampe di entrata e di uscita della Tangenziale Est, e anche in via del Foro Italico (qui il video di come si guida vicino lo stadio Olimpico).

Limiti, sempre a 30 chilometri all'ora, in Circonvallazione Nomentana, nei due sensi di marcia comprese le rampe. Oggi sempre a causa delle buche risultano deviati diversi percorsi degli autobus a Roma Sud e Est, cambiamenti che si sommano ai disagi causati dallo sciopero proclamato dall'Usb in occasione della giornata della donna, rendendo i trasporti in città più difficili del solito.

Deviate le linee bus

"Per dissesto manto stradale in via di Vigna Murata direzione via Laurentina, nel tratto compreso tra via dei Corazzieri e viale Luca Gaurico le linee 702-720-765 in direzione Laurentina e la linea 772 in direzione Carucci da via di Vigna Murata deviano in via dei Corazzieri, viale Gaurico e via di Vigna Murata", si legge sul sito dell'Atac.

E ancora, sempre per colpa delle buche, "in via Bronte/Castelvetrano la linea 107 in entrambe le direzioni da via Casilina devia in via di Vermicino e via Casilina per dissesto manto stradale in via Bronte/Castelvetrano". Deviata anche il bus 709 per la chiusura di via di Acilia, dove è sto investito un vigile che stava transennando una voragine. La linea prosegue su via Cristoforo Colombo - via Pindaro - piazza Fonte degli Acilii.

Intanto, la Procura di Roma ha aperto una indagine in relazione alla condizione delle strade della capitale. Il procedimento, al momento senza indagati o ipotesi di reato, è stato avviato alla luce di alcuni esposti arrivati a piazzale Clodio e presentati da diverse associazioni di consumatori che denunciavano la presenza di buche su molte strade di Roma. Non è escluso che possano essere affidate delle consulenze tecniche per capire quanto e se abbia pesato sullo stato delle strade l’ondata di maltempo.