Incidenti scale mobili Repubblica e Barberini: quattro misure cautelari per dipendenti Atac e Metro Roma

Svolta nelle indagini sugli incidenti avvenuti nell'ultimo anno sulle scale mobili di Repubblica e Barberini sulla metro A. Nell'ambito delle indagini avviate dalla procura di Roma per far luce sulle cause, la Polizia di Stato ha messo in campo questa mattina un'operazione nella quale la Squadra Mobile di Roma ed il Commissariato Viminale stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva a carico di 4 persone dipendenti di Metro Roma e Atac.

Frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate i reati contestati. I particolari verranno illustrati alle 12 in un incontro con la stampa che si terrà in Procura alla presenza del Procuratore Aggiunto, Paolo Ielo.

Le indagini presero il via dopo l'incidente del 23 ottobre 2018, quando a Repubblica, sulla linea A, una ventina di tifosi russi rimasero gravemente feriti a seguito del crollo della scala mobile. Ne seguì la chiusura, per otto mesi, della fermata. In mezzo un nuovo incidente, alla fermata Barberini. Qui il sollevamento di un gradino provocò il ferimento di una donna e il panico tra gli utenti presenti in quel momento sulla scala.

A seguito di quell'incidente la sindaca Raggi revocò l'appalto di manuntenzione assegnato con un bando indetto dalla sua stessa giunta. La fermata Barberini, lo ricordiamo, è al momento ancora chiusa ai passeggeri.

