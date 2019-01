Incidenti a Roma, drammatico il bilancio di inizio anno: dalla Colombo a Marco Simone tre morti in poche ore

Tre morti in quattro ore. Un pedone, un automobilista e uno scooterista. E' il tragico bilancio degli incidenti avvenuti ieri pomeriggio sulle strade della Capitale. Tre sinistri, i primi due nel quadrante sud, su via Cristoforo Colombo e a Trigoria, a distanza ravvicinata di pochi minuti. Il terzo intorno alle 19 e 30, al confine tra Roma e Guidonia.

Tre incidenti e tre morti. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Giancarlo Di Crosta, 74 anni. Investito a piedi da un pick up in via Marco Simone, all'altezza dell'incrocio con via Carlo Todini, insieme a due donne, madre e figlia, rimaste ferite. L'impatto per l'uomo è stato fatale. La seconda vittima è Maurizio Corsi, classe '61, morto alla guida della sua moto dopo lo scontro con un'auto, avvenuto all'altezza del chilometro 13,500 di via Laurentina, in corrispondenza della rotatoria del cimitero Laurentino.

Il terzo nome è quello di Giuseppe Cotino Gargiulo, 51 anni, urtato da un veicolo mentre era al volante della sua auto sulla Cristoforo Colombo. Potrebbe aver avuto un malore alla guida. Il tratto di strada interessato, all'altezza della Tenuta del Presidente di Castel Porziano, è rimasto chiuso fino alla sera, causando discreti disagi alla viabilità verso Ostia.

Un computo drammatico quello di ieri pomeriggio, che conferma i dati già preoccupanti del 2018. Nell'anno appena terminato si contano più di 150 vittime e oltre 30 mila incidenti stradali. Numeri che non possono non evidenziare l'importanza della manutenzione delle strade. Nonché degli investimenti sulla mobilità alternativa che potrebbe far diminuire il numero delle auto. Le cifre sono state fornite al Ministero dei Trasporti dalla Polizia Locale e risultano peggiori, in termini di vittime, rispetto a quelli del 2017 quando si sono contati 30.140 sinistri e 140 deceduti.