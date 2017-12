Tentato omicidio sulla Salaria: sperona auto del cognato e lo colpisce con un martello

Ha inseguito e speronato l'auto con a bordo il cognato, poi è tornato indietro e lo ha colpito quasi frontalmente con la propria vettura. Sceso dalla sua Bmw ha impugnato un martello da piastrellista e lo ha colpito ripetutamente in testa ed in volto lasciandolo in terra in una pozza di sangue. Ad aggredire il marito della sorella un cittadino indiano di 57 anni poi arrestato per tentato omicidio. I fatti sono accaduti la sera di sabato scorso sulla via Salaria, nell'area di Monterotondo Scalo, Comune della provincia nord della Capitale.

Incidente sulla via Salaria

In particolare l'aggressore, un fabbro residente in zona, a bordo della sua Bmw, dopo aver litigato con il cognato ha tramato la sua vendetta. Inseguito il cognato che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, all'altezza del chilometro 23 della SS4 ha provocato l'incidente per poi scendere dalla propria auto e aggredirlo con il martello rivestito di gomma dura.

Colpito a martellate a Monterotondo Scalo

Lasciato ferito in strada numerose sono state le chiamate ai soccorritori. La vittima, con delle fratture al cranio ed al naso, che gli hanno provocato un trauma cranico, è stata quindi presa in carico dall'eliambulanza che l'ha trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Tentato omicidio

Sulla via Salaria anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monterotondo che nel volgere di breve hanno ricostruito l'accaduto. Motivo dell'aggressione da pare del fabbro indiano? Il fatto che il figlio del 57enne, appena maggiorenne, fosse stato assunto a lavorare nella bottega dello zio, anche lui un fabbro di origini indiane, venendo così allonantato dalla famiglia. Accertate le responsabilità dell'aggressore, il 57enne è stato arrestato per "tentato omicidio" ed associato nel carcere romano di Rebibbia.