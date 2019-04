Investita da un treno, morta una ragazza: ferma la linea regionale

Linea ferroviaria sospesa in seguito all'investimento mortale di una ragazza a Marina di Cerveteri. È accaduto intorno alle 17:30 di lunedì 29 aprile. Lo rende noto Rfi. La vittima è una giovane italiana, per lei non c'è stato nulla da fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per consentire l'intervento dell'Autorità Giudiziaria il traffico ferroviario della linea Fl5 Grosseto-Roma è stato sospeso fra Maccarese-Fregene e Civitavecchia con successiva riprogrammazione del servizio ferroviario.

Secondo i primi accertamenti degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria del Lazio la giovane potrebbe essere stata investita dal convoglio in transito alla stazione mentre si trovava troppo vicino ai binari. Al momento gli investigatori della PolFer non escludono comunque nessuna ipotesi.

Alle ore 19:00 sono successivamente stati attivati dei servizi sostitutivi con autobus fra Ladispoli-Cerveteri e Maccarese-Fregene. Alle 19:30 la circolazione ferroviaria sospesa è ripresa su un solo binario, a senso unico alternato, con ritardi medi arrivati ad 80 minuti alle 21:30, e punte massime per i primi treni fino a 120 minuti.

A comunicare il blocco della Fl5 anche il Comune di Cerveteri: "A seguito di un incidente presso la stazione di Marina di Cerveteri la circolazione sulla Linea Ferroviaria FL5 da e verso Roma è al momento bloccata".

Articolo aggiornato alle 21:55 del 29 aprile 2019.

⛔️#FL5 #Roma #Grosseto e viceversa : 🚆potranno subire ritardi, limitazioni e cancellazioni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona a 🚉#MarinadiCerveteri . Qui maggiori info https://t.co/hJhKFLXPyf — Infotreno (@TIRegionale) April 29, 2019