Incidente a Villanova di Guidonia: investita da un'auto, ferita una donna

Incidente stradale a Villanova di Guidonia dove una donna è stata investita da un'auto. Il sinistro è accaduto nel pomeriggio di oggi 27 dicembre sulla via Maremmana Inferiore, altezza incrocio via Salvo D'Acquisto, in pieno centro. Da accertare la dinamica dell'accaduto, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della polizia municipale di Guidonia Montecelio. Ferita, la donna è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Ripercussioni alla normale viabilità della Sp643 con code sia in direzione via Pantano che in direzione via Tiburtina.