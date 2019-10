Incidente al Villaggio Olimpico: mamma alla guida investe figlio ed un suo amico in retromarcia

Ha ingranato la retromarcia mentre stava facendo manovra con la sua auto quando ha investito il figlio di 14 anni ed un suo amico coetaneo. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 18:00 di mercoledì 30 ottobre al Villaggio Olimpico, alla guida di una Bmw la madre di uno dei due adolescenti poi costretti alle cure dell'ospedale.

Nel dettaglio l'investimento è avvenuto all'altezza del civico 71 di via degli Olimpionici. Qui la Bmw condotta dalla donna, per cause in via di accertamento, ha colpito i due adolescenti che si trovavano nella parte posteriore della vettura.

Sotto choc la donna che ha prestato i primi soccorsi, sul posto sono quindi intervenute le ambulanze del 118 che hanno portato i due minorenni in ospedale, uno in codice rosso precauzionale al Policlinico Universitario Agostino Gemelli e l'altro in codice giallo all'ospedale Bambino Gesù.

Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Resta da accertare se l'investimento sia stato causato da un errore della mamma alla guida o da un guasto tecnico alla vettura.