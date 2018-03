Vigile transenna una buca, pirata della strada lo investe: preso dopo inseguimento

Ha investito in pieno un vigile ed è scappato. E' successo oggi, intorno alle 11, in via di Acilia. Vittima un agente del gruppo Gpit della Polizia Locale che stava transennando la strada con gli addetti dell'Ufficio Tecnico del X Municipio per la riparazione di alcune buche presenti in strada. A centrarlo in pieno un uomo di 50 anni alla guida di una Smart che, dopo l'investimento, è fuggito per via Cristoforo Colombo.

Sulle tracce dell'auto pirata un secondo agente della Polizia Locale che ha fermato il 50enne sulla Colombo all'altezza di via di Mezzocammino. Nel tragitto la Smart ha anche più volte tentato di speronare l'auto della Polizia Locale che lo inseguiva, rischiando di causare altri incidenti.

Il vigile è stato trasportato in codice verde all'ospedale Grassi di Ostia per precauzione. Non è grave. Il 50enne italiano alla guida è stato portato in Commissariato in stato di fermo. Via di Acilia, proprio questa mattina, era stata chiusa per la presenza di radici e buche.

Immediato il commento del Diccap Roma: "In bocca al lupo al collega ed auguri di pronta guarigione. Per fortuna non sembra sia grave. Il nostro lavoro è quanto di più distante ci sia da un impiegato, mentre il nostro contratto è quanto più vicino ci sia. La strada non viene neanche considerata come nostro luogo di lavoro dalla normativa sebbene tutti dicano il contrario e proprio li ci cerchino e ci vogliono. Siamo invisibili agli occhi del legislatore, forse è per questo che ci investono per strada".

A far da eco anche Marco Milani, Coordinatore Romano UGL: "Questi episodi, come pure le aggressioni subite nei servizi all'interno dei campi nomadi, nella lotta al commercio abusivo, negli sgomberi e nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, sono ormai quotidiani. Urge una legge di riforma nazionale, che tenga conto delle particolari caratteristiche del lavoro svolto dai poliziotti locali d'Italia, equiparandone tutele e status giuridico, a tutti gli appartenenti alle altre forze di polizia".