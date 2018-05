Incidente davanti i Musei Vaticani: frontale tra un taxi ed un'auto, tre feriti

Incidente frontale questa notte all'altezza del Musei Vaticani. Due i mezzi coinvolti, un taxi ed un'auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 3:30 del 15 maggio in viale Vaticano, poco distante da piazza Risorgimento a Prati. Feriti i tre passeggeri dell'auto bianca a pagamento, trasportati poi in due diversi ospedali della Capitale.

Incidente frontale Musei Vaticani

Da accertare la dinamica dell'incidente stradale. Secondo quanto ricostruito il taxi (una Dacia Lodgy) e l'auto (una Hyundai 10), si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio i passeggeri del taxi (due cittadini stranieri ed un italiano). I tre sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati al Policlinico Gemelli ed all'ospedale San Camillo, i due stranieri in codice rosso ed il terzo passeggero in codice giallo. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.