Incidente a Trastevere: investito da un'auto, ferito 18enne

E' stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato investito da un'auto a Trastevere. Vittima un ragazzo di 18 anni, colpito mentre si trovava all'altezza del civico 71 di viale Trastevere, davanti alla sede del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Miur). L'incidente stradale intorno alle 14:30 di oggi 3 maggio.

CODICE ROSSO AL SAN CAMILLO - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Ferito, il giovane è stato trasportato in codice rosso al San Camillo dal personale sanitario del 118. Per consentire i rilievi i tram delle linee 3 ed 8 sono stati sostituiti temporaneamente con dei bus navetta. Le corse sono tornate progessivamente alla normalità poco dopo le 15:00.