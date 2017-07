Scontro auto-moto a Tor di Quinto, un ferito: vigili chiamano Acea per l'lluminazione spenta

Un incidente stradale, purtroppo come le decine che ogni giorno succedono, anche con conseguenze tragiche, in ogni angolo dell'Urbe. Uno scontro tra un'auto ed una moto in conseguenza del quale il motociclista, un 49enne, è stato costretto alle cure dell'ospedale. A destare polemica un aspetto in particolare, l'illuminazione pubblica spenta nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro, concausa secondo alcuni residenti, del sinistro che si è verificato poco prima dell'1:00 di questa notte. I fatti in viale di Tor di Quinto, altezza civico 69, dove già in passato si sono purtroppo verificati altri incidenti, anche gravi.

Incidente in viale di Tor di Quinto

In particolare l'incidente stradale ha visto coinvolti una Ford Fiesta ed una moto Yamaha. Illeso il conducente della vettura, fermatosi a prestare i primi soccorsi, ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato in codice giallo all'ospedale Villa San Pietro della via Cassia. Da accertare la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno terminando accertamenti gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Illuminazione spenta

Gli stessi vigili urbani, una volta intervenuti nel Municipio di Roma Nord, hanno appurato la mancanza di illuminazione pubblica accesa all'altezza del civico 69 di viale di Tor di Quinto. Un buio esteso oltre il luogo dell'incidente, con i 'caschi bianchi' che hanno poi richiesto l'intervento dei tecnici dell'Acea segnalando la mancanza di luce nel tratto di strada compresa tra via del Foro Italico e Ponte Flaminio (altezza incrocio con corso Francia), in entrambi i sensi di marcia.

Strada pericolosa

Una strada pericolosa, come denunciano alcuni residenti: "In viale di Tor di Quinto in direzione Ponte Milvio ancora una volta un incidente dovuto all'illuminazione stradale. La strada è più di un mese che in quel tratto è completamente buia. Visto il continuo via vai dalle auto sulle vie limitrofe che si inseriscono in quella maledetta via, con tutta la Movida dei locali, é diventato pericolosissimo passarci". Come comunicano da Acea i loro tecnici sono al lavoro da questa mattina nel tratto di strada segnalato dalla Polizia Locale per le verifiche dei lampioni.