Incidente sulla Togliatti: scontro tra moto e due auto, un ferito grave

Incidente stradale oggi 15 gennaio in viale Palmiro Togliatti, all'incrocio con via Prenestina all'altezza del civico 499 nella zona di Tor Sapienza. E' successo intorno alle 8:40 circa di questa mattina. A scontrarsi, secondo una dinamica ancora da ricostruire, una moto Bmw, una Fiat Panda e una Toyota Yaris. A causa dell'impatto il motociclista è stato scaraventato sull'asfalto.

Immediati i soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del V Gruppo Casilino ed i sanitari del 118. Il centauro, grave, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Roma. Gli agenti, invece, hanno eseguito i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica del sinistro. Per ripulire la strada sono intervenuti invece gli addetti Ama. Oggi, in zona Ostiense, un pedone invece è stato investito da un motorino.