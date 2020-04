Incidente viale Togliatti: investono anziana e scappano, fermati dopo inseguimento

Sono stati rintracciati e fermati in seguito ad un tentativo di fuga dopo aver investito un’anziana signora e non essersi fermati a prestare i primi soccorsi. Ad essere bloccati due uomini di 32 e 29 anni

In particolare sono stati gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale, a fermare i due cittadini di nazionalità georgiana di 32 e 29 anni che, a bordo di un veicolo Peugeot, hanno tentato la fuga dopo aver causato un incidente in via Palmiro Togliatti in cui è rimasta ferita una donna di 75 anni.

I due sono stati bloccati, dopo un inseguimento, nei pressi di via Casilina all’altezza dell’acquedotto Alessandrino e accompagnati presso il centro di foto segnalamento del Comando Generale. Il conducente è risultato privo di patente in quanto mai conseguita e positivo agli esami alcolemici e tossicologici.

Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, mentre la donna rimasta ferita nello scontro ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

A bordo dell’auto, che è stata posto sotto sequestro, rinvenute anche sostanze stupefacenti su cui sono in corso ulteriori accertamenti.