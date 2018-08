Flaminio: scontro auto-moto, centauro sbalzato contro vettura in sosta. E' grave

E' stato sbalzato dalla sella della sua moto finendo contro un'auto in sosta. E' grave un motocilcista di 47 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 7 agosto al Flaminio. Il sinistro si è registrato intorno alle 14:00 in viale Tiziano, altezza incrocio con via Enrico Chiaradia.

Incidente in viale Tiziano

In particolare lo scontro ha visto coinvolti una Opel Astra ed una moto Triumph. Ad avere la peggio il centauro, che è poi finito contro una Nissan Juke che si trovava parcheggiata sulla strada. Il 47enne è stato poi affidato alle cure del 118 con l'ambulanza che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove la prognosi è poi diventata riservata.

Incidente al Flaminio

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Sequestrati i due mezzi, il conducente dell'auto è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici.