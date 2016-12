Incidente in viale della Serenissima: anziano muore in strada dopo investimento

E' morto in strada a causa delle gravi ferite riportate. Tragico investimento in tarda mattina in zona Villa Gordiani dove un uomo di 85 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un camioncino per cause ancora in via di accertamento. L'incidente stradale intorno alle 13:00 di oggi 27 dicembre su viale della Serenissima, incrocio viale della Venezia Giulia, all'altezza della Sala Bingo Araldo.

AUTISTA SOTTO CHOC - Una dinamica tutta da chiarire quella che ha determinato la morte di M.P., queste le iniziali della vittima originaria di Palermo. Sotto choc l'autista del mezzo che lo ha colpito, medicato in strada dai sanitari del 118 dopo essersi fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto per i rilievi gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale.