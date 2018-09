Incidente a Tor Bella Monaca, scontro tra auto e scooter: 15enne ferito grave

Incidente nella serata di ieri nel quartiere di Tor Bella Monaca. Due mezzi, un furgoncino Fiat Doblò e uno scooter Honda Sh, sono rimasti coinvolti in uno scontro, intorno alle 22 e 30, all'incrocio tra viale Santa Rita da Cascia e via Francesco Merlini.

Il conducente del motorino, un giovane di 15 anni, è rimasto gravemente ferito e trasportato al policlinico di Tor Vergata dal 118. E' ricoverato in prognosi riservata. Ferita lieve anche la passaggera del mezzo, soccorsa in codice giallo. Sul posto l'ambulanza e i vigili urbani per i consueti rilievi.