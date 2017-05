Incidente a Torre Spaccata: scontro auto-scooter, un ferito grave

E' rimasto gravemente ferito in seguito ad un violento scontro tra lo scooter che stava conducendo ed un'automobile. Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi 16 maggio a Torre Spaccata, dove un motorino Kymco ha impattato con una Alfa Romeo 147. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata in codice rosso. L'impatto intorno alle 13:50 in viale dei Romanisti, all'altezza dell'incrocio con via di Torre Spaccata, periferia est della Capitale.

MALORE PER L'AUTOMOBILISTA - Allertati i soccorritori sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato lo scooterista in gravi condizioni al nosocomio universitario di viale Oxford. Violento l'impatto fra i due mezzi, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, così tanto che i pezzi del Kymco, praticamente distrutto, sono volati per decine di metri sulla strada. Illeso l'autista dell'Alfa 147, medicato sul posto dopo aver accusato un malore una volta compresa la gravità dell'incidente.

DINAMICA - Resta tutta da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale al lavoro per terminare i rilievi. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare della zona. Sequestrati i mezzi, lo scooter è stato portato al deposito giudiziario Soccorso Stradale Capitale 3000.