Ostia Antica: perde controllo della moto e finisce contro guard rail, è in codice rosso

E' stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma un uomo, dopo un incidente avvenuto oggi, 5 aprile, ad Ostia Antica. Il conducente, in viale dei Romagnoli, all'altezza di viale Charles Lenormant, ha perso il controllo della sua moto Honda per motivi ancora da appurare andando a finire contro il guard rail.

E' successo poco dopo le 15. Sul posto il personale del 118 e gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare per i rilievi scientifici del caso. L'uomo, dopo l'incidente autonomo, è stato trasportato in ospedale. Sarà la Polizia Locale a fare chiarezza sul sinistro ricostruendo l'esatta dinamica.