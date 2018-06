Evita una buca e finisce incastrato nella siepe

Per evitare una buca ha sterzato ed è finito nella siepe che divide viale dei Romagnoli con la via del Mare. E' successo ad Ostia Antica intorno alle 8:30 di oggi 1 giugno. Una Lancia Y, per evitare il dissesto stradale ha sbandato andando ad infilarsi nella siepe di separazione dove nel frattempo è stato tamponato da Ford Fiesta che seguiva.

I due conducenti, illesi, non hanno riportato ferite. Sul posto per i rilievi scientifici e la gestione della viabilità il X Gruppo Mare della Polizia Locale. Mesi fa, nella zona delle Tuscolana, per evitare una buca una macchina si ribaltò.