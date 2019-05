Incidente a Dragona: investita da un'auto vicino la fermata dal bus

Una donna è stata investita oggi, 13 maggio, in viale dei Romagnoli, all'altezza di via Francesco Donati, nell'area sud di Roma. E' successo intorno alle 7:45 del mattino. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, con due pattuglie.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Chevrolet, una donna di 30 anni, ha investito la donna all'altezza della fermata dell'autobus. La vittima, che secondo le prime informazioni stava attraversando la strada, è stata quindi trasportata in ospedale, in codice giallo, al Grassi di Ostia. Per permettere i rilievi scientifici si è proceduto a senso di marcia alternato per 40 minuti circa, con traffico in tilt sia verso Roma che verso il litorale.

Traffico congestionato, come riporta Astral, anche sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare a causa di due incidenti: uno dall'Ardeatina alla Pontina; l'altro dalla Cassia Veientana alla Flaminia. Circolazione molto a rilento anche in esterna dalla Roma-Fiumicino all’Appia ma in questo caso è per traffico intenso.