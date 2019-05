Incidente in viale Regina Elena: ragazza investita da un tram davanti all'università

Incidente stradale davanti l'università La Sapienza di Roma. È accaduto poco dopo le 17:30 di mercoledì 15 maggio su viale Regina Elena, altezza viale dell'Università, dove una ragazza di 20 anni è stata investita da un tram della linea 19 per cause ancora in via di accertamento.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute tre squadre di pompieri, con il supporto del carro sollevamenti ed i vigili urbani. Estratta la 20enne incastrata sotto il tram, la stessa, che non hai mai perso i sensi, è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale. Accompagnato in ospedale, l'autoferrotranviere che conduceva il tram 19 è stato sottoposto ai test di rito su alcol e droga.

Per consentire l'intervento dei soccorritori sono state temporaneamente interrotte le linee 3 e 19 del tram nella tratta Porta Maggiore- Risorgimento. Attivati i bus sostitutivi. Ad aggravare la situazione del traffico un malore occorso durante la fase dei rilievi del sinistro ad una donna. La stessa, a bordo di una Ford Ka, ferma all'attraversamento pedonale viale Regina Elena-viale dell'Università, è stata poi soccorsa da alcuni passanti che l'hanno poi affidata alle cure del personale del 118.