Incidente in viale Regina Elena: un pedone e un motociclista in prognosi riservata

Grave incidente questa notte in viale Regina Elena, nel quartiere Nomentano. Intorno alle 2 l'impatto tra il guidatore di una moto e un pedone. Entrambi, due uomini, sono stati soccorsi dal 118 e portati subito in ospedale, in codice rosso. Sono in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi del sinistro gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale, del II gruppo Sapienza.