Incidente al Portuense: scontro furgone-auto, ferito un 55enne

Incidente con feriti al Portuense dove un uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11:30 di venerdì 16 marzo in viale Prospero Colonna. A scontrarsi per cause ancora in via di accertamento un furgone ed un'auto.

Incidente via Prospero Colonna

In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza dell'incrocio fra viale Colonna e via degli Irlandesi. Ad impattare un Fiat Scudo ed una Daewoo Matiz. A rimanere gravemente ferito un uomo di 55 anni, accompagnato d'urgenza dal personale del 118 in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. Rallentamenti alla circolazione sul luogo dell'incidente.