Incidente a Prati: scontro tra auto e scooter, 4 feriti. Due sono gravi

Incidente poco dopo le 3 del mattino di lunedì 27 agosto del quartiere Prati di Roma. In viale Mazzini, all'altezza di via Tommaso Gulli, una Lancia Y, per motivi ancora da appurare, si è scontrata con uno scooter Honda Sh. Sul posto gli agenti del Gruppo Prati per i rilievi scientifici e i sanitari del 118.

Quattro i feriti. Un ragazzo di 23 anni e una giovane di 22, a bordo dell'auto, sono stati trasportati in codice giallo al San Filippo Neri. Gravi i due giovani a bordo dello scooter portati, entrambi in codice rosso, agli ospedali Gemelli e Santo Spirito di Roma.