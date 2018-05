Incidente ai Parioli: si scontrano bus e scooter, due feriti. Grave un 30enne

Incidente nella notte ai Parioli. A scontrarsi un bus Atac della linea 230 ed uno scooter Sh della Honda. Ad avere la peggio conducente e passeggero del mezzo a due ruote trasportati entrambi in ospedale dalle ambulanze del 118. Il sinistro è avvenuto intorno alle mezzanotte fra il 27 ed il 28 maggio su viale Maresciallo Pilsudski, altezza incrocio con via Guidobaldo del Monte.

Incidente ai Parioli

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale. I due feriti, un 30enne ed un ragazzo di 29 anni, entrambi romani, sono stati accompagnati il primo in codice rosso al Policlinico Umberto I ed il secondo con un codice giallo, nel medesimo nosocomio universitario di viale Regina Elena. Illeso l'autista del bus Atac, a bordo del quale non erano presenti passeggeri. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.