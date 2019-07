Scontro auto-moto in viale Marconi: centauro soccorso dai soldati dell'Esercito

Si sono fermati e gli hanno prestato i primi soccorsi. A ringraziare i soldati un motociclista rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale. In particolare è stata una pattuglia del Raggruppamento Lazio - Abruzzo a guida Brigata alpina Julia impegnata nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, durante il tragitto per raggiungere il proprio sito d’impiego, ad assistere allo scontro tra un’auto ed una moto lungo viale Marconi nei pressi di piazza Augusto Righi.

I militari del 2° Reggimento genio pontieri sono rapidamente intervenuti ed hanno prestato il primo soccorso alle persone coinvolte nell’incidente.

Vista la gravità delle ferite, i genieri hanno applicato subito un bendaggio al motociclista che presentava una frattura esposta alla gamba ed inoltre si sono adoperati nel garantire anche la sicurezza stradale, richiedendo contestualmente l’intervento di un’ambulanza del 118, che ha poi trasportato d'urgentza il motociclista alll’ospedale San Camillo.