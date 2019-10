Incidente in viale Marconi: si scontrano auto e scooter, gravi due ragazze

Incidente stradale a Marconi dove due giovani ragazze sono rimaste gravemente ferite. Ad impattare uno scooter con a bordo le due giovani ed un'auto, alla cui guida c'era un uomo di 80 anni.

In particolre il sinistro è avvenuto poco dopo le 12:00 di giovedì 17 ottobre all'altezza del civico 24 di viale Guglielmo Marconi, fra piazzale della Radio e via Borghesano Lucchese, direzione ponte Marconi. Qui lo scooter Piaggio con a bordo due ragazze di 20 e 27 anni ha impattato per cause in via di accertamento contro una Peugeot 208. Ad avere la peggio le ragazze che si trovavano sul motorino.

Rimaste ferite, le giovani sono state affidate alle ambulanze del 118 che le hanno trasportate in codice rosso all'ospedale San Camillo. Illeso l'80enne alla guida dell'auto, accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno attuato un restringimento di carreggiata sul luogo del sinistro.