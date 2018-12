Incidente all'Ostiense: auto tamponata da altra vettura colpisce bici, grave il ciclista

Ancora un ciclista ferito sulle strade della Capitale. Dopo i due feriti della scorsa settimana, a cui si deve aggiungere la morte di Andre Maida, deceduto sulla Salaria mentre si trovava in sella alla sua bici nel territorio di Fiano Romano, ancora un pedalatore costretto alle cure dell'ospedale. L'ennesimo incidente stradale è avvenuto intorno alle 9:15 di mercoledì 5 dicembre nella zona dell'Ostiense.

In particolare il sinistro è avvenuto in viale Marco Polo ed ha coinvolto due auto (una Mercedes GLA ed una Opel Adam) ed una bicicletta. Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani intervenuti sul posto il ciclista stava pedalando in direzione piazzale Ostiense. All'altezza di via Luigi Roncinotto, strada di accesso a via Cristoforo Colombo, l'uomo, un italiano di 59 anni, è stato investito da un'auto che lo seguiva dopo che il conducente della stessa, per evitare di prendere il ciclista, è stato a sua volta tamponato da una seconda vettura che lo ha fatto finire contro il velocipede con la macchina.

Rimasto ferito, il ciclista è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.