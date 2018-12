Incidente su viale Manzoni: ciclista muore investito da un pullman

Ancora sangue sulle strade della Capitale. A perdere la vittima questa mattina all'alba un ciclista di 60 anni d'età. La tragedia all'incrocio tra viale Manzoni e via Merulana: qui, alle 5.30, l'uomo è stata investito mentre andava in bici da un pullman che trasporta i passeggeri da Termini all'Aeroporto di Ciampino. Alla guida del mezzo un uomo di 61 anni.

Dalle prime verifiche eseguite dagli agenti, il pulmann, proveniente da piazza san Giovanni in Laterano, stava svoltando da via Merulana verso viale Manzoni, direzione via Emanuele Filiberto, quando sarebbe avvenuto l'impatto con il ciclista a bordo del proprio mezzo. L'esatta dinamica è in fase di accertamento.

Dai primi riscontri sembrerebbe che la vittima (inizialmente si era diffusa la notizia si trattasse di una donna, ndr) sia stata agganciata e trascinata per una decina di metri dal pullman. Vani i soccorsi: il 60enne è morto praticamente sul corpo. Sul posto gli agenti del I gruppo Prati.

Il bus è stato posto sotto sequestro ed il conducente, un italiano di 61 anni, è stato trasportato presso l'ospedale San Giovanni per gli accertamenti tossicologici di rito, risultati comunque negativi.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità della zona, con molte linee autobus costrette a deviazioni ed intere vie paralizzate dal traffico. Il cadavere è stato rimosso alle 10, con conseguente riapertura delle strade.