Incidente in viale Manzoni: ambulanza investe due 14enni

Tanta paura ma per fortuna nessuna delle due adolescenti ha riportato ferite gravi. L'incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi 23 marzo in viale Manzoni all'Esquilino. Ad investire due minorenni di 14 anni una ambulanza, che stava trasportando una paziente all'ospedale Bambino Gesù. Soccorse dal personale medico del 118 le due teen ager sono state trasportate all'ospedale San Giovanni Addolorata, una in codice giallo e l'altra in codice verde per lo spavento. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Per permettere i soccorsi i tram della linea 3 hanno subito ritardi e rallentamenti.