Incidente ai Parioli: suv ribaltato sui binari del tram

Si è ribaltato mentre si trovava alla guida di un suv terminando la propria corsa sui binari del tram al centro della corsia preferenziale. Lo spettacolare incidente stradale, secondo i primi accertamenti senza feriti gravi, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 16 maggio ai Parioli, con la vettura, una Opel Mokka, rimasta ferma sulla fiancata destra.

SUV RIBALTATO IN VIALE LIEGI - In particolare il sinistro, dove non sembrerebbero coinvolti altri mezzi, si è verificato intorno alle 14:30 su viale Liegi 50, altezza via Paraguay. Tutta da accertare la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno terminando accertamenti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli intervenuti sul posto, in ausilio ai vigili urbani anche i carabinieri. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità, con rallentamenti al traffico fra via Lutezia e piazza Ungheria. Problemi anche per i tram delle linee 3 e 19, con le ripristinate sull'intero percorso con inevitabili residui ritardi una volta rimosso il suv incidentato da sopra la sede tranvaria.