Incidente in viale Jonio: investito da un'auto, morto un uomo

Incidente mortale martedì 23 gennaio in viale Jonio. E' successo intorno alle 19. All'altezza del civico 141 una Fiat Panda condotta da un uomo di 60 anni, per cause ancora da accertare, ha investito un anziano di 76 anni, Antonio Caratelli. Il pedone, colpito, ha riportato immediatamente gravi lesioni.

Sul posto il personale del 118 che ha portato il 76enne all'ospedale Umberto I in condizioni disperate. Inutili i tentativi dei medici. Antonio Caratelli è morto poco dopo. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti del III Nomentano della Polizia Locale per i rilievi scientifici e le indagini del caso.