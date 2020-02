Incidente in viale Jonio: automedica ribaltata dopo scontro con una Clio, tre feriti

Una automedica ribaltata dopo uno scontro con un'auto. Questo quanto visibile agli automobilisti in transito nella tarda mattinata di giovedì nella zona del Tufello. Tre i feriti, il conducente della vettura e le due persone che si trovavano a bordo della vettura di soccorso.

In particolare l'incidente è avvenuto su viale Jonio, altezza incrocio con via Monte Rocchetta, direzione via di Valle Melaina. Ad avere la peggio il conducente dell'auto, una Renault Clio, affidato alle cure del 118 e trasportato dall'ambulanza in codice rosso per dinamica all'ospedale Sandro Pertini.

Lievemente feriti anche i due operatori sanitari che si trovavano a bordo dell'automedica, in servizio 118 dalla postazione Tiburtino, trasportati allo stesso nosocomio di via dei Monti Tiburtini. Da accertare la dinamica dell'accadiuo, sul posto per svolgere i rilievi scientifici, due pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale intervenute al Tufello assieme ai vigili del fuoco.

Per permettere l'intervento dei soccorritori si sono registrati dei rallentamenti alla normale circolazione all'altezza di via Monte Rocchetta, direzione piazzale Jonio.