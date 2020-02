Incidente in viale Jonio: carambola fra auto, ferita una 24enne

Prima lo scontro tra due auto sulla carreggiata, poi lo schianto finale contro altre due parcheggiate. Bilancio, per fortuna: solo un ferito lieve. È quanto accaduto questa notte in viale Jonio, all'altezza di via Monte Rocchetta, zona Tufello.

Un incidente stradale, intorno all'una, ha visto prima coinvolti una Ford Fiesta e una Lamborghini che si sono scontrate sulla via. Poi, a seguito dell'impatto, sono entrambe finite contro due vetture parcheggiate sulla strada, una Smart e una Opel Corsa. La Lamborghini (in foto) si è poi schiantata contro il monumento commemorativo al giudice Mario Amato, che si trova sul marciapiede.

Dentro la Opel si trovava in quel momento una ragazza di 24 anni, rimasta lievemente ferita. È stata trasportata all'ospedale Sandro Pertini in codice verde. Sul posto agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale per i consueti rilievi.

Proprio due giorni fa, nello stesso incrocio, davanti al benzinaio, un altro incidente stradale con feriti. Un'automedica si è ribaltata dopo essersi scontrato con una Clio. Trasportati all'ospedale sia il conducente della vettura, in codice rosso, che due persone che si trovavano a bordo del mezzo di soccorso.