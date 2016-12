Investite da un'auto al Quartiere Africano: muore un'anziana, ferita una 40enne

Due investimenti mortali nel volgere di pochi minuti. Ancora sangue sulle strade della Capitale dove due pedoni sono deceduti dopo essere stati investiti in altrettanti incidenti stradali. Dopo il decesso di un 86enne, colpito in viale della Serenissima da un camionicino poco dopo le 13:00 di oggi, quasi nello stesso momento ma al Quartiere Africano un'altra tragedia ha portato alla morte di una donna di 90 anni, investita da un'auto mentre si trovava con la sua accompagnatrice, una 40enne.

MORTA SUL COLPO - Come nel caso dell'86enne a Villa Gordiani, anche in viale Eritrea, angolo via Lucrino, il personale medico del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare la morte di M.V., queste le iniziali dell'anziana vittima. Ferita ma non grave la 40enne che si trovata insieme alla 90enne, trasportata all'ospedale Sandro Pertini in codice giallo. Sul posto per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Per permettere i soccorsi ed i rilievi le linee bus 38-80-83 e 88 in direzione Termini hanno subito dei forti ritardi.