Termini: investito alla fermata dell'autobus, è grave

E' ricoverato in prognosi riservata un uomo, straniero, investito oggi 9 aprile. E' successo alle 5:20 in viale Enrico De Nicola a pochi metri dalla stazione Termini. Il pedone era all'altezza della fermata dell'autobus quando è stato centrato in pieno da una Fiat 500 guidata da un ragazzo di 21 anni che, dopo l'impatto, si è fermato a prestare soccorsi.

Il ferito, senza documenti, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I di Roma dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. L'autista è stato sottoposto, come da prassi, ai test di alcol e droga.