Incidente a Garbatella: scooter si scontro con una jeep, grave un uomo

Incidente in zona Ostiense, dove un uomo di 32 anni è rimasto ferito gravemente. E' successo in viale delle Cave Ardeatine davanti all'ingresso di Acea alle 6:48 di oggi, 9 maggio.

A scontrarsi, per cause ancora da determinare, una Jeep Renegade e uno Kymco Agility. Ad avere la peggio un 32enne ferito e trasportato in codice rosso al Sant'Eugenio. Sul posto, per i rilievi scientifici, il I Gruppo Trevi.