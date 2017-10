Incidente a Tor Vergata: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, morto 22enne

Incidente mortale stanotte a Tor Vergata dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo essere terminato fuori strada con la propria auto. La tragedia in viale della Sorbona, su una delle rotatorie del vialone che porta alla seconda università romana, altezza incrocio con via Columbia. Troppo gravi le ferite riportate dal 22enne romano, i soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale a Tor Vergata

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, avvenuto intorno alle 00:30 della notte fra il 3 ed il 4 ottobre. Secondo i primi accertamenti il 22enne avrebbe perso il controllo della Renault Clio che stava conducendo sulla rotatoria di viale della Sorbona, nessun'altro mezzo sembrerebbe infatti coinvolto nel sinistro.

Rilievi scientifici in viale della Sorbona

Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, con l'ausilio dei vigili del VI Torri. La salma del giovane è stata traferita all'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.