Incidente all'Alessandrino: pedone investito da un'auto, è grave

E' grave un uomo investito nella prima serata di ieri 17 maggio all'Alessandrino. L'incidente stradale è avvenuuto intorno alle 20:00 in viale della Bella Villa (civico 33), altezza incrocio con via del Grano. Ad essere colpito da un'auto un uomo di nazionalità filippina di 72 anni. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza al Policlinico Tor Vergata dove si trova ora in prognosi riservata.

Investimento viale della Bella Villa

Tutta da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Roma Capitale. Ad investire il pedone una Citroen C1 condotta da una donna 42enne. Sottoposta ad alcol e droga test la conducente della vettura è risultata negativa.