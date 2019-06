Incidente in viale dei Romanisti: si scontrano auto e scooter, un ferito grave

Incidente stradale con feriti a Torrespaccata. Il sinistro su viale dei Romanisti. Ad impattare un'auto ed uno scooter, ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote.

In particolare lo scontro è avvenuto intorno alle 7:00 di giovedì 27 giugno all'altezza dell'incrocio con via di Torrespaccata. Ad impattare per cause ancora in via di acceretamento una Renault Clio ed un Yamaha Majestic. Ferito lo scooterista, un 47enne, lo stesso è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata.

Ferita anche la automobilista, refertata con un codice verde al medesimo nosocomio universitario di viale Oxford.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabiltà gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.