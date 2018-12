Incidente a Tor Sapienza: pedone investito da un'auto, è grave

Incidente stradale a Tor Sapienza lunedì mattina dove un pedone è stato investito da un'auto rimanendo gravemente ferito. Il sinistro poco prima delle 9:00 del 3 dicembre in viale Giorgio De Chirico, periferia sud est della Capitale.

In particolare l'investimento è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Carlo Carrà. A colpire il pedone una Volkswagen Tiguan. Gravi le condizioni del ferito, affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato in prognosi riservata al Policlinico Tor Vergata. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici due pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Sempre in mattinata, un'auto è rimasta coinvolta in un incidente all'altezza del chilometro 17+900 della via Salaria terminando la propria corsa ribaltata. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con code sulla SS4 e traffico congestionato da Settebagni a Santa Colomba, dove per consentire l'intervento dei soccorritori è stato attuato un senso unico alternato provvisorio.

Oltre che a Tor Sapienza ed a Roma nord, sono stati diversi gli incidenti avvenuti in questo primo lunedì di dicembre anche su autostrade e superstrade. Come informa Astral Infomobilità traffico sostenuto per una serie di incidenti. Code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare da Torre Angela all’allacciamento con la A24 per un incidente in complanare. Code anche sulla Flaminia in uscita da Roma dal Raccordo all’innesto con la Tiberina per incidente all’altezza dell’ansa del Tevere. Infine rallentamenti sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli e Vicovaro verso Roma, sempre a causa di un sinistro.