Incidente in viale Cortina d'Ampezzo: 15enne investito da un'auto sulle strisce pedonali

Incidente stradale questa mattina a Roma nord dove un ragazzino di 51 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E' accaduto poco dopo le 8:00 all'altezza del civico 144 di viale Cortina d'Ampezzo, nel tratto di strada compreso fra via Fiera di Primiero e via Vallombrosa. Tutta da accertare la dinamica, sulla quale stanno terminando i rilievi gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Ferito, il minore è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Inevitabili i rallentamenti alla normale circolazione stradale della zona.

INVESTIMENTO SULLA TOGLIATTI - Un altro investimento che ha coinvolto due pedoni si è invece verificato intorno alle 18:00 di ieri su viale Palmiro Togliatti, altezza Esselunga, al Collatino. Qui un T-Max che viaggiava sulla corsia preferenziale ha colpito due persone. Lievemente feriti, tutti e tre sono poi stati accompagnati e medicati in ospedale, due in codice giallo ed uno in codice verde.