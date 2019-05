Incidente al Torrino Mezzocammino: auto ribaltata, ferita la conducente

Un'auto ribaltata in strada. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 13:30 di giovedì 23 maggio al Torrino Mezzocammino. A terminare la propria corsa a testa in giù una donna che si trovava alla guida di una Suzuki Swift in viale Bartolomeo Cavaceppi. Ferita, la conducente della vettura è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 119 che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Da accertare la dinamica dell'accaduto, secondo i primi rilievi nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dell'auto ribaltata viale Cavaceppi è stato temporanemanente chiuso al traffico da via Vico Consorti a piazza Andrea Pazienza.