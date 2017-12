Carambola tra auto in viale Angelico: ferite madre e figlia

Incidente stradale questa mattina al Trionfale dove tre auto sono rimaste coinvolte in una carambola. Ad avere la peggio madre e figlia, entrambe ferite e trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 11:00 in viale Angelico, altezza incrocio con via Sabotino.

Incidente in viale Angelico

Tutta da accertare la dinamica che ha determinato l'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Ad avere la peggio, come detto, madre e figlia, affidate alle cure delle ambulanze e trasportate con delle lievi ferite al Policlinico Umberto I di Roma. Rallentamenti alla normala circolazione per consentire i rilievi, i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.