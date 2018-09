Incidente a Vigne-Alessandrino: investe mamma e figlia di 4 anni, poi scappa con l'auto

Ha investito una mamma con la figlia di quattro anni per poi allontanarsi dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso. La fuga del pirata della strada è però durata poco con gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che lo hanno rintracciato e denunciato poco dopo. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì 20 settembre nella zona di Vigne-Alessandrino.

Mamama e figlia investite in via dell'Acquedotto Alessandrino

In particolare l'incidente stradale si è registrato intorno alle 16:30 in viale dell'Acquedotto Alessandrino, altezza civico 170. Affidate la madre, (una 21enne peruviana) e la sua bimba all'ambulanza del 118, le due sono state trasportate in codice giallo al Policlinico Umberto I. Il conducente dell'auto, una Renault Clio, si è invece allontanato dal luogo dell'investimento senza prestare soccorso.

Pirata della strada a Vigne-Alessandrino

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Così, mentre una pattuglia ha svolto i rilievi scientifici l'altra si è messa sulle tracce dell'automobilista. La ricerca è quindi terminata in via Gaetano Salvemini, poco distante dal luogo dell'investimento. Individuato il conducente della vettura, un italiano di 78 anni, lo stesso è stato quindi denunciato per "omissione di soccorso". Sequestrato il veicolo.