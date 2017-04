Incidente sul viadotto della Magliana: si ribalta con l'auto, ferita una donna

Incidente questa mattina sul viadotto della Magliana dove una Opel Agila condotta da una donna si è ribaltata per cause ancora da precisare. La conducente, intorno alle 9 del mattino, ha perso il controllo del mezzo sulla strada che porta a Fiumicino. Sul posto, allertati, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso e i sanitari del 118.

La donna, ferita lievemente, è stata portata all'ospedale Sant'Eugenio per precauzioni. Tanto il traffico generato dal sinistro. Lunghe cose tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio.