Incidente sul viadotto della Magliana: si scontrano suv e scooter, due feriti

Incidente stradale sul viadotto della Magliana. È accaduto stamattina all'altezza dell'Hotel Sheraton, all'Eur. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento uno scooter ed un suv.

In particolare lo scontro è avvenuto intorno alle 7:00 di giovedì 2 maggio in direzione fuori Roma ed ha coinvolto uno scooter Yamaha Majestic ed una Toyota Rav 4. Ad avere la peggio lo scooterista, un uomo di 44 anni, affodato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Ferito anche l'automobilista, in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio.

Da accertare la dinamica dell'accaduto, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili i risentimenti al traffico, con code all'altezza della via del Mare.

Per consentire l'intervento dei soccorritori sono state deviate temporaneamente alcune linee dei mezzi pubblico. In particolari sono stati deviati i bus della linea 31, 771 e 780.