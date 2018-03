Incidente sul viadotto dei Presidenti: perde controllo dell'auto e si ribalta, feriti 5 ragazzi

Incidente con feriti sul viadotto dei Presidenti dove cinque ragazzi sono stati trasportati in ospedale dopo che l'auto nella quale si trovavano ha terminato la propria corsa ribaltata su un fianco. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16:00 di oggi 23 marzo sul viadotto Sandro Pertini, zona Colle Salario, nel III Municipio Montesacro.

Incidente viadotto dei Presidenti

Secondo gli accertamenti degli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale intervenuti sul posto, nel corso dell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Resta da accertare cosa abbia determinato la perdita del controllo della vettura da parte del conducente della stessa. La macchina, che viaggiava in direzione via Monte Urano, prima di terminare ribaltata sul fianco destro ha colpito un palo dell'illuminazione pubblica per poi finire la propria corsa fuori strada.

Cinque feriti sul viadotto Sandro Pertini

Allertati i soccorritori le cinque persone che si trovavano all'interno della vettura incidentata sono state soccorse dalle ambulanze del 118. Tutti giovani, quattro di loro sono stati refertati con altrettanti codici rossi mentre un quinto passeggero con un codice giallo. I feriti sono stati accompagnati negli ospedali Sandro Pertini, Sant'Andrea ed al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.