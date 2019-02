Incidente frontale a Corcolle: tre feriti, due sono gravi

Incidente frontale nella zona della periferia est di Roma, a Corcolle, dove una Nissan CabStar e un Fiat Doblò, per motivi ancora da appurare, si sono scontrati frontalmente in via Zagarolese, poco oltre il bivio con via Polense. E' avvenuto intorno alle 8 di venerdì 1 febbraio.

Tre le persone ferite, trasportate due all'ospedale di Palestrina in codice rosso e uno all'ospedale di Tivoli in codice giallo. Sul posto per i rilievi scientifici e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro due pattuglie del VI Torri.

Per permettere le operazione la strada è stata temporaneamente chiusa con l'ausilio dei Carabinieri di San Vittorino, all'altezza di via Polense, e dalla Polizia Locale di Gallicano nel Lazio, che ha chiuso la Palombarese all'altezza di via Caipoli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere i feriti.