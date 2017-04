Incidente all'Infernetto: scontro auto-scooter, grave 65enne

Brutto incidente oggi 19 aprile all'Infernetto. Lo scontro, tra un'auto e uno scooter, è avvenuto all'incrocio tra via Wolf Ferrari e via Cristoforo Colombo, all'altezza del benzinaio Esso. Sul posto, allertati, sono giunti i Carabinieri, gli agenti del X Gruppo Mare per i rilievi del caso e i sanitari del 118.

Ad avere la peggio una signora di 65 anni in sella al suo scooter. La donna, sbalzata dal mezzo, è finita sull'asfalto. In gravi condizioni, poi, è stata trasportata con l'eliambulanza in codice rosso l'ospedale San Camillo di Roma.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Traffico e code sulla Colombo, in direzione Roma, e all'Infernetto per chi si dirige proprio verso la Colombo.